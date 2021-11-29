Группа компаний CD Projekt поделилась небольшим отчётом по итогам третьего финансового квартала. Из опубликованных руководителем компании Адамом Кичиньским сведений следует, что разработчики сейчас вовсю трудятся над версиями Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 Wild Hunt для консолей текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series). Релиз первой должен состояться в первом квартале следующего календарного года. Относительно улучшенной версии третьего «Ведьмака» сроков названо не было.
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Вместе с тем CD Projekt параллельно работает над первым аддоном-расширением к Cyberpunk 2077, а также занимается преобразованиями внутри студии и потихоньку прорабатывает идеи для новых проектов, находящихся сейчас на ранних стадиях разработки. Что это за проекты, не уточняется, но из предыдущих комментариев руководства CD Projekt можно сделать вывод, что они так или иначе связаны с франшизами The Witcher и Cyberpunk.
Доход компании за третий квартал текущего финансового года возрос на 40 % по сравнению с аналогичным периодом год назад, что, в общем-то, немудрено. Наконец, CD Projekt продолжит поддерживать «Гвинт» и The Witcher Monster Slayer.