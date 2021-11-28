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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
CD Projekt RED продолжит развивать франшизы The Witcher и Cyberpunk
И начнёт уже в следующем году. Правда, старые бы до ума сначала довести, но это мелочи.
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Несмотря на проблемы, сопутствовавшие старту продаж и первым пострелизным месяцам, Cyberpunk 2077 всё же можно с чистой совестью назвать достойной «первой страницей» в новой франшизе. Помимо этого в распоряжении CD Projekt RED имеется и культовая серия The Witcher, и естественно, что разработчики продолжат развивать и её. О том, что обе франшизы будут продолжать жить и давать потомство, сообщил руководитель студии CD Projekt RED Адам Кичиньский.

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По словам господина Кичиньского, которые он произнёс в беседе с польским изданием Rzeczhpospolita (а перевод подготовил портал GamingBolt), в настоящее время студия сконцентрирована на двух своих франшизах. У обеих имеется огромный потенциал, и в качестве одной из стратегических задач компании Кичиньский назвал начало параллельного производства следующих крупнобюджетных проектов по данным сериям. Ждать новинок, впрочем, придётся долго: на следующий год запланировано только самое начало работы.

Зачем глава CD Projekt RED столь рано рассказывает о планах студии в беседе с журналистами, неясно. Cyberpunk 2077 всё ещё требует доведения до ума и выпуска дополнений как минимум равного дополнениям к The Witcher 3 уровня. Что же касается «Ведьмака», то это уже далеко не первый раз, когда руководство CD Projekt RED прямо или косвенно намекает на то, что на третьей номерной части серии дело не закончится.

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Возвращаясь к теме Cyberpunk 2077, следует отметить, что CD Projekt RED несмотря на все трудности всё же довольна своим проектом и уверена, что в перспективе он добьётся широкого признания среди геймеров. Проблемы, с которыми CDPR столкнулась после выпуска Cyberpunk 2077, преподали студии хороший урок, и он, если верить Кичиньскому, был усвоен.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #the witcher 3 wild hunt
6
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