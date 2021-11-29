И добавить здесь нечего, ведь всё по делу.

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Если вы пристально следите за игровой промышленностью, то для вас не станет открытием, что Call of Duty Vanguard показала очень слабые результаты для франшизы. Учитывая, что обычно Call of Duty из года в год продаются всё большими тиражами, Activision, определённо, ожидала, что и с Vanguard история повторится. Но не повторилась, и сей факт стал предметом для журналистского расследования издания GamesIndustry.

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Журналисты издания совместно с организаторами выставок EGX и PAX провели опрос у своих аудиторий, по итогам которого стали известны основные причины провального релиза Call of Duty Vanguard. И да, никакой ошибки здесь нет: поскольку опрос допускал несколько вариантов ответа, то сумма процентов переваливает далеко за 100 %.

Итак, согласно опросу:

львиная доля игроков (55 %) не покупали Call of Duty Vanguard, потому что им и так есть, во что играть;

34 % попросту охладели к Call of Duty, проведя в играх данной серии и так слишком много времени;

24% респондентов заявили, что им не интересны игры в сеттинге Второй мировой войны;

20 % отпугнули низкие оценки профильных изданий;

14 % довольны времяпрепровождением в Call of Duty Warzone;

11 % ждут другую игру;

17 % перечислили другие причины, среди которых фактор того, что издателем проекта выступает Activision Blizzard, высокая стоимость, «токсичное» сообщество, слабая сюжетная линия и большой объём загрузки и установки.

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Получается, что Call of Duty Vanguard вышла не в то время, не в том сеттинге и не в том качестве. Убойная комбинация. Впрочем, результаты опросов это одно, а статистика продаж из официального отчёта Activision Blizzard — совсем другое. Будем ждать соответствующей публикации.