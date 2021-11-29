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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Wild West Builder — градостроительный симулятор в декорациях Дикого Запада
Многим данный сеттинг нравится.
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Градостроительные стратегии — весьма увлекательный жанр, способный завлечь в свои сети на многие часы, а то и дни и даже недели. Возможно, в перспективе одним таким «залипательным градостроем» станет больше: разработчики из студии G11, названной, по всей видимости, в честь перспективного, но так и не принятого на вооружение автомата, при содействии издательства PlayWay анонсировали проект под названием Wild West Builder.

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Из названия, впрочем, можно полностью выудить всю суть будущей игры: градостроительный симулятор в сеттинге Дикого Запада. Нам в качестве местного мэра предстоит создать и развить поселение, добывать ресурсы, бороться с преступностью, а также развлекать жителей, возводя каноничные салуны — прибежища различного сброда, готового расстаться со своими денежками.

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Когда состоится релиз, авторы пока не готовы сказать даже приблизительно. Но судя по видеоролику, степень готовности проекта достаточно высока.

#wild west builder
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