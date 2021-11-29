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Когда DICE представила для Battlefield 2042 режим Portal, позволяющий с помощью доступных инструментов создавать собственные уникальные игровые режимы, стало предельно очевидно, что в перспективе мы как минимум получим местный аналог королевской битвы. Что ж, прошло совсем немного времени с момента глобального релиза новинки, как энтузиаст Chbmg рапортовал о создании для неё рабочего режима королевской битвы под названием Warfield 100.

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Функциональность режима, безусловно, ограничена доступными в редакторе Portal инструментами, но основные геймплейные механики королевской битвы — на месте. Здесь и сужающееся «кольцо» игровой зоны, и разбросанная по карте экипировка, которую необходимо подбирать, и даже механика дуэли за право на возрождение по аналогии с ГУЛагом из Call of Duty Warzone.

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Что же касается Battlefield 2042 в целом, то впереди у разработчиков большой и кропотливый труд по поиску и искоренению оставленных ими багов, недоработок и проблем с балансом. В начале декабря новинка получит третье обновление, а до конца года, если всё пойдёт по плану, обзаведётся и четвёртым. В общем, впереди у Battlefield 2042 самое интересное: хотя бы сохранить имеющуюся аудиторию, не говоря уж об её приумножении.