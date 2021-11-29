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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сооснователь Rockstar допустил, что юмор и общий тон в будущей Grand Theft Auto изменятся
Но структурно и геймплейно GTA останется GTA.
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В настоящее время Grand Theft Auto VI является лишь плодом воображения различных «инсайдеров», каждый из которых публикует совершенно разные, порой даже полностью противоречащие друг другу сведения. Идёт разработка проекта или нет, широкой общественности неведомо, однако некоторые вероятные детали игрового процесса допустить всё же можно.

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Что и сделал один из основателей Rockstar Games Джейми Кинг, учредивший данную компанию в 1998 году вместе с братьями Сэмом и Дэном Хаузерами и Терри Донованом, но покинувший её в 2006 году. Журналисты поинтересовались у Кинга, считает ли он, что уход из Rockstar Дэна Хаузера и Лесли Бензиса, наряду с другими приложившими руку к франшизе Grand Theft Auto разработчиками, нанёс данной франшизе непоправимый ущерб.

По словам Кинга, в отношении Grand Theft Auto уже давно сформирована «основа», вокруг которой надстраивают сопутствующие геймплейные элементы, так что в этом плане новая игра франшизы не будет отличаться от предшественниц. А вот что касается сопутствующих играм серии Grand Theft Auto юмора и общего тона, то Кинг не удивится, если в следующей части они изменятся, став менее острыми и дерзкими.

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Хотя Кинг не сказал этого прямым текстом, но логично предположить, что гипотетические изменения в юморе и тоне Grand Theft Auto будут вызваны изменившейся социальной повесткой в западных странах. Задеть или обидеть кого-то, пусть даже за дело — недопустимо.

#rockstar games
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