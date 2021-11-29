После того, как Capcom успешно выпустила ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3, производство обновлённой четвёртой номерной части франшизы стало лишь вопросом времени. И хотя формально компания не объявляла о его производстве, но в Сети с завидной регулярностью появляются различные утечки и «инсайды». Так, например, сегодня в Сеть просочилось изображение, на котором запечатлён обновлённый внешний вид Альберта Вескера для ремейка Resident Evil 4.
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Первоисточником данного изображения стал актёр Ди Си Дуглас, подаривший свой голос Вескеру в пятой номерной части Resident Evil и The Umbrella Chronicles. Из моральных и этических соображений мы не будем в данном материале писать про обстоятельства, при которых данное изображение всплыло в Сети, тем более что доказательств, как оно почти всегда бывает в таких случаях, нет, а те, что есть, легко подделываются.
Как бы то ни было, ждать выхода ремейка Resident Evil 4 придётся ещё долго. Если верить СМИ, то Capcom была очень недовольна продемонстрированной первоначальной версией ремейка, в результате чего передала проект другим разработчикам с полной «перезагрузкой» его производства. Раньше 2023 года ждать ремейка не стоит.