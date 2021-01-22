СМИ: Ремейк Resident Evil 4 сменил разработчиков и выйдет лишь через пару лет
Проблемы и переходы франшиз «из рук в руки» в современной игровой индустрии — не такое уж редкое явление, поэтому, когда портал Video Games Chronicle со ссылкой на свои источники в Capcom сегодня опубликовал материал о смене разработчика ремейка Resident Evil 4. Как передаёт издание, Capcom осталась недовольна прототипом проекта, который подготовил коллектив M-Two, ответственный за ремейк Resident Evil 3.
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Недовольство, якобы, было настолько велико, что Capcom решила передать производство ремейка четвёртой номерной части культовой серии в руки своей внутренней команды Division 1.
Сообщается, что конфликт возник на почве разных подходов Capcom и M-Two к ремейку. Первые хотели придерживаться духа оригинала, но при этом внедрить обновлённые геймплейные и повествовательные элементы, а также при необходимости изменить внешний вид локаций. M-Two, в свою очередь, хотела практически полностью воссоздать привычный Resident Evil 4, но на современном движке.
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По информации VGC, теперь производство ремейка Resident Evil 4 задержится, и ждать выхода следует лишь в 2023 году. Столь небольшой промежуток времени между выходами ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3, напомним, был вызван тем, что работа над ними велась параллельно друг другу.
Как бы то ни было, сейчас основное внимание сообщества наверняка приковано к Resident Evil Village, релиз которой состоится 7 мая.
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