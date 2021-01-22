Проблемы и переходы франшиз «из рук в руки» в современной игровой индустрии — не такое уж редкое явление, поэтому, когда портал Video Games Chronicle со ссылкой на свои источники в Capcom сегодня опубликовал материал о смене разработчика ремейка Resident Evil 4. Как передаёт издание, Capcom осталась недовольна прототипом проекта, который подготовил коллектив M-Two, ответственный за ремейк Resident Evil 3.

реклама

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3070 в Compeo.ru Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Недовольство, якобы, было настолько велико, что Capcom решила передать производство ремейка четвёртой номерной части культовой серии в руки своей внутренней команды Division 1.

Сообщается, что конфликт возник на почве разных подходов Capcom и M-Two к ремейку. Первые хотели придерживаться духа оригинала, но при этом внедрить обновлённые геймплейные и повествовательные элементы, а также при необходимости изменить внешний вид локаций. M-Two, в свою очередь, хотела практически полностью воссоздать привычный Resident Evil 4, но на современном движке.

реклама

реклама

По информации VGC, теперь производство ремейка Resident Evil 4 задержится, и ждать выхода следует лишь в 2023 году. Столь небольшой промежуток времени между выходами ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3, напомним, был вызван тем, что работа над ними велась параллельно друг другу.

Как бы то ни было, сейчас основное внимание сообщества наверняка приковано к Resident Evil Village, релиз которой состоится 7 мая.