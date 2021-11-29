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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В PlayStation Store стартовала гигантская предновогодняя распродажа со скидками до 90 %
Да, в представлении Sony, новый год уже совсем скоро.
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Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Как известно, крупные сезонные распродажи в PlayStation Store — единственная возможность купить игры для консолей от Sony в российском регионе за хотя бы минимально приемлемые, а не вызывающие желание громко и демонстративно прокашляться деньги. Так, если вы ранее не приобрели всё, что хотели, то с сегодняшнего дня и вплоть почти до конца декабря этот недостаток можно исправить: в свежей предновогодней распродаже принимают участие сотни самых разных игр для консолей PlayStation.

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Вот, например, некоторые из наиболее интересных предложений в рамках распродажи:

  • Assassin’s Creed Valhalla Deluxe за 2 899 рублей (скидка 50 %);
  • Сборник ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3 за 1 517 рублей (скидка 67 %);
  • Alien Isolation Collection за 785 рублей (скидка 80 %);
  • God of War (2018) за 714 рублей (скидка 50 %).
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RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Распродажа продлится вплоть до 23 декабря, 02:59 по московскому времени.

#sony
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