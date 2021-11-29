Как известно, крупные сезонные распродажи в PlayStation Store — единственная возможность купить игры для консолей от Sony в российском регионе за хотя бы минимально приемлемые, а не вызывающие желание громко и демонстративно прокашляться деньги. Так, если вы ранее не приобрели всё, что хотели, то с сегодняшнего дня и вплоть почти до конца декабря этот недостаток можно исправить: в свежей предновогодней распродаже принимают участие сотни самых разных игр для консолей PlayStation.
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Вот, например, некоторые из наиболее интересных предложений в рамках распродажи:
- Assassin’s Creed Valhalla Deluxe за 2 899 рублей (скидка 50 %);
- Сборник ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3 за 1 517 рублей (скидка 67 %);
- Alien Isolation Collection за 785 рублей (скидка 80 %);
- God of War (2018) за 714 рублей (скидка 50 %).
Распродажа продлится вплоть до 23 декабря, 02:59 по московскому времени.