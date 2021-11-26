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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава CD Projekt верит, что Cyberpunk 2077 в перспективе добьётся признания среди геймеров
Но когда настанет эта перспектива, можно только гадать.
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Руководитель CD Projekt Адам Кичиньский дал интервью журналистам польского издания Rzeczpospolita, в рамках которого были затронуты темы общего состояния дел в компании, а также о ситуации с Cyberpunk 2077. Начнём со второго, поскольку эта тема гораздо «ближе к народу», да и в целом куда интереснее, чем сухие цифры словами топ-менеджера.

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Итак, по словам господина Кичиньского, CD Projekt усвоила массу полезнейших уроков из истории с Cyberpunk 2077. Впоследствии компания не повторит ошибок Cyberpunk 2077 и будет делать всё возможное, чтобы качество её игр на релизе было безукоризненным.

Без недоработок в Cyberpunk 2077, впрочем, обойтись было трудно: это самый крупный, амбициозный и масштабный проект в 27-летней истории компании. Хотя многое в игре не удалось реализовать или же были допущены досадные ошибки, но в целом Кичиньский гордится работой своей подопечной студии CD Projekt RED. Кичиньский считает, что со временем Cyberpunk 2077 добьётся признания среди геймеров и заслужит звание очень хорошей игры с долгоиграющими продажами в качестве приятного бонуса.

Следующее обновление для приключений Ви выйдет уже в наступающем году. Это как раз следствие усвоенных CD Projekt уроков: лучше потерпеть и выпустить обновление позже, чем выпускать его в неготовом виде. Над обновлениями для проекта трудятся порядка двухсот разработчиков, или почти треть от общего штата CD Projekt RED.

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На вопрос о возможной продаже CD Projekt и дальнейшего попадания компании под влияние более «крупной рыбы», Кичиньский ответил строго отрицательно: продавать свою компанию или же заключать соглашения со сторонними издателями он не намерен.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #cd projekt
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eightylvl
18:08
"В перспективе" = к 2077 году.
Глава CD Projekt верит, что Cyberpunk 2077 в перспективе добьётся признания среди геймеров
Каа
18:08
Поддерживаю на 100%! ЛГБТ - это тяжёлая психиатрия в чистом виде, а значит принуждение к лечению или изоляция.
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wwr222
17:57
Cyberpunk 2077 добьётся признания среди геймеров и заслужит звание очень хорошей игры...или мы вас покусаем...
Глава CD Projekt верит, что Cyberpunk 2077 в перспективе добьётся признания среди геймеров
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