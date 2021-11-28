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Новости Software Михаил Андреев
Cyberpunk 2077 вернулась в тройку лидеров по итогам недельного чарта продаж в Steam
А на первом месте не угадаете что.
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Вечер воскресенья автоматически означает, что Valve опубликовала статистику по итогам чарта продаж в Steam. На этой неделе в чарте произошло достаточно много изменений: вернулись «блудные попугаи», а старые лидеры закономерно сдали свои позиции. Как бы то ни было, традиция есть традиция, и десятку лидеров чарта надо опубликовать.

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На первом месте оказалась новая часть серии сельскохозяйственных симуляторов Farming Simulator. Battlefield 2042, на прошлой неделе занимавшая весь пьедестал, на фоне катастрофического релиза ожидаемо утратила свои позиции, оставшись в единственном экземпляре на втором месте. А вот «бронзовый призёр» достаточно неожиданный — им оказался доступный сейчас по огромной скидке Cyberpunk 2077.

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Но довольно толочь воду в ступе — вот, как выглядит десятка лидеров продаж в Steam по итогам уходящей недели:

  • Farming Simulator 22;
  • Battlefield 2042;
  • Cyberpunk 2077;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Valve Index VR Kit;
  • Forza Horizon 5;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition;
  • Red Dead Redemption 2;
  • FIFA 22;
  • Myth of Empires.
#steam #valve
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