Вечер воскресенья автоматически означает, что Valve опубликовала статистику по итогам чарта продаж в Steam. На этой неделе в чарте произошло достаточно много изменений: вернулись «блудные попугаи», а старые лидеры закономерно сдали свои позиции. Как бы то ни было, традиция есть традиция, и десятку лидеров чарта надо опубликовать.
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На первом месте оказалась новая часть серии сельскохозяйственных симуляторов Farming Simulator. Battlefield 2042, на прошлой неделе занимавшая весь пьедестал, на фоне катастрофического релиза ожидаемо утратила свои позиции, оставшись в единственном экземпляре на втором месте. А вот «бронзовый призёр» достаточно неожиданный — им оказался доступный сейчас по огромной скидке Cyberpunk 2077.
Но довольно толочь воду в ступе — вот, как выглядит десятка лидеров продаж в Steam по итогам уходящей недели:
- Farming Simulator 22;
- Battlefield 2042;
- Cyberpunk 2077;
- Red Dead Redemption 2;
- Valve Index VR Kit;
- Forza Horizon 5;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition;
- Red Dead Redemption 2;
- FIFA 22;
- Myth of Empires.