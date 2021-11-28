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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработчики ремастера Ghostbusters The Video Game объяснили, почему проект был лишён сетевого режима
Долгий рассказ коротко: так было нужно.
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Когда осенью 2019 года в продажу поступила обновлённая версия Ghostbusters The Video Game, многие игроки были расстроены отсутствием в переиздании сетевых режимов в каком бы то ни было виде. Хотя с момента выхода проекта прошло уже больше двух лет, разработчики посчитали, что никогда не поздно объяснить причину своего неоднозначного решения. Вот в беседе с изданием MP1st творческий руководитель ответственной за ремастер Ghostbusters The Video Game студии Saber Interactive Тим Уиллитс.

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По словам Уиллитса, студия, безусловно, хотела внедрить в ремастер сетевые режимы из оригинальной игры, однако состояние исходников последней было настолько плачевным, что для реализации данной идеи потребовалось бы полное воссоздание всех режимов с нуля. Времени на это у коллектива разработчиков не было: вместо этого они решили отказаться от мультиплеера и сконцентрироваться на одиночном аспекте игры.

Будет ли когда-нибудь в Ghostbusters The Video Game Remastered добавлен мультиплеер, вопрос открытый, однако, принимая во внимание тот факт, что жизненный цикл ремастера уже давно закончился, вряд ли эта мечта будет воплощена в жизнь. Куда вероятнее релиз уже нового проекта во франшизе.

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Отметим, что Ghostbusters The Video Game Remastered хоть и получила высокие оценки пользователей, но популярным данный проект назвать язык не поворачивается: 123 человека — пиковый «онлайн» в Steam за всё время (и то, спасибо проходящей сейчас осенней распродаже), и чуть больше шести десятков — пиковый суточный «онлайн». Печально, но закономерно.

#saber interactive #ghostbusters the video game remastered
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