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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Онлайн-экшен Crossout получил обновление «Святые моторы» — с картой, PvP-режимом и следующим сезоном наград
Новый PvP-режим должен понравиться фанатам.
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Разработчики из Gaijin Entertainment совместно с Targem Games объявили о выпуске большого обновления для автомобильного онлайн-экшена Crossout, которое получило название «Святые моторы». Апдейт добавил в клиент игры новый сезон с уникальными наградами, новые пушки, новые игровые механики, PvP-операцию и карту для этого режима.

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Свежая PvP-потасовка в Crossout получила название «Красный рассвет». В ней поначалу небольшая команда из 2 «заражённых» игроков противостоит команде из обычных 10 человек. Выжившие начинают бой на своих бронемобилях. Первые игроки-опустошители и «заражённые» ими игроки используют предустановленные машины.

Цель выживших — добраться до финальной точки на локации, выполняя все задания. Команда «заражённых» должна помешать выполнению поставленных перед второй командой задач и «заразить» как можно больше обычных игроков.

«Заражение» обычного игрока происходит при его столкновении с уже зараженным игроком. Выжившие могут не только уезжать от противников, но и попытаться их уничтожить на расстоянии. Главное — не допустить контакта с врагом. После этого выживший переходит в противоположную команду, и его целью становится заражение бывших сокомандников.

Итоговое количество заработанных очков напрямую зависит от того, насколько эффективно игрок вёл себя в бою. В зачет пойдут действия как за команду выживших, так и за команду зараженных. За каждый бой выдаётся металлолом. Количество металлолома зависит от места, которое занял игрок по итогу сражения.

В наборе карт для PvP-режима вернулась «Крепость». Разработчики полностью переработали и заменили многие старые объекты на карте на новые. Другие старые объекты окружения преобразились, а локация заиграла новыми красками.

Масштабы объектов окружения также изменились и стали более приближенными к реальным. Обновилась и растительность на карте: девелоперы не только повысили её качество относительно старого варианта локации, но и реализовали уже знакомую особенность с полупрозрачными силуэтами крупных кустов и деревьев для более комфортной игры.

Список новых боевых модулей и единиц вооружения, появившихся с выходом «Святых моторов» выглядит следующим образом:

  • фронтальный пулемет особой редкости «П-25 Опекун»;
  • эпический модуль «Оберег»;
  • легендарная поворотная ракетница «Вальс»;
  • легендарная кабина «Мастер»;
  • новые НК для «Гелиоса» и «Кавказа»;
  • новый реликтовый однозарядный дробовик «Ёрмунганд».
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За другими подробностями по обновлению стоит перейти на официальный сайт Crossout.

#gaijin entertainment #crossout #targem games
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