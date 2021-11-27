Tower Defense в кристаллизованном виде. Но очень хороший.

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Разработчики из студии PlaySide выпустили крупное обновление Queen’s Fury для «выживательной» стратегии Age of Darkness: Final Stand. Апдейт добавляет в клиент игры уникальную героиню (королева Аэлис), новые постройки и, что особенно важно, русскую локализацию. Попутно девелоперы исправили некоторое количество багов, но уже не так интересно.

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По случаю запуска свежего обновления Queen’s Fury был выпущен увлекательный трейлер, просмотреть который можно прямо здесь.

Сами авторы позиционируют свой проект как стратегию в реальном времени в жанре «тёмное фэнтези». Тут нужно освещать территории, строить и защищать «последний оплот человечества» от полчищ Кошмаров — порождений Темноты. Она тут считается чистым злом, поэтому и в состоянии выдавать на экран десятки тысяч боевых единиц одновременно.

Здесь весьма кстати пришлась технология собственной разработки PlaySide под названием SwarmTech, которая позволяет отображать до 70 тысяч юнитов на экране. Легионы врагов прорываются из трещин в земле, поэтому им нужно давать отпор.

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Стратегия Age of Darkness: Final Stand пробудет в раннем доступе Steam ещё несколько месяцев. Тамошний рейтинг игры очень хороший: 90 % на основании более 1,8 тысячи отзывов. Релиз, напомним, состоялся 7 октября.