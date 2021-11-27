Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Перспективная «выживательная» стратегия Age of Darkness: Final Stand получила обновление с новой героиней
Tower Defense в кристаллизованном виде. Но очень хороший.
анонсы и реклама
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
Дешевая 3070 Ti по цене неTi из за падения крипты
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
ASUS 3060 недорого в Ситилинке
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

Разработчики из студии PlaySide выпустили крупное обновление Queen’s Fury для «выживательной» стратегии Age of Darkness: Final Stand. Апдейт добавляет в клиент игры уникальную героиню (королева Аэлис), новые постройки и, что особенно важно, русскую локализацию. Попутно девелоперы исправили некоторое количество багов, но уже не так интересно.

реклама

По случаю запуска свежего обновления Queen’s Fury был выпущен увлекательный трейлер, просмотреть который можно прямо здесь.

Сами авторы позиционируют свой проект как стратегию в реальном времени в жанре «тёмное фэнтези». Тут нужно освещать территории, строить и защищать «последний оплот человечества» от полчищ Кошмаров — порождений Темноты. Она тут считается чистым злом, поэтому и в состоянии выдавать на экран десятки тысяч боевых единиц одновременно.

Здесь весьма кстати пришлась технология собственной разработки PlaySide под названием SwarmTech, которая позволяет отображать до 70 тысяч юнитов на экране. Легионы врагов прорываются из трещин в земле, поэтому им нужно давать отпор.

анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из за снижения крипты
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Стратегия Age of Darkness: Final Stand пробудет в раннем доступе Steam ещё несколько месяцев. Тамошний рейтинг игры очень хороший: 90 % на основании более 1,8 тысячи отзывов. Релиз, напомним, состоялся 7 октября.

#playside #age of darkness final stand #queens fury
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсирована Age of Darkness: Final Stand — мрачная стратегия про выживание с элементами Tower Defense
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему прозрачные солнечные панели могут заменить окна в ближайшем будущем
31
Я не буду покупать мощную видеокарту даже после снижения цен — 7 причин для этого
142
О не лучших временах AMD - подборка худших процессоров и видеокарт компании
356
Распродажа ключей на Чёрную пятницу – Windows 10 с бесплатным обновлением до Windows 11 всего $13
Выбираю оптимальный воздушный кулер для процессора AMD Ryzen 9 5950X
144
Заметки на полях: посольство США распродавало устаревшее оборудование на аукционе - мои впечатления
15
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX53U
5
Загадки истории: Оккупация (освобождение) Прибалтики в 1939 году
52
О заработке криптовалюты PRE без вложений при помощи поисковой системы Presearch
10
О кросс-чейн протоколах в крипте просто и для новичка - как тестировать и получать бесплатные монеты
2

Сейчас обсуждают

poljot
21:51
Майнеры не перестают создавать вокруг себя информационный шум, вовлекая в процесс людей с психиатрическими отклонениями.
Казахстан и Киргизия могут запретить майнинг, а фермеры отправятся добывать Биткоины в Россию
warmuza
21:50
Во всей этой плоской истории я до сих пор не могу понять одной ключевой вещи: понятно, что Мировое Правительство скрывает от нас, что земля плоская, не понятно другое - нахрена?
Подводные путешествия могут стать альтернативой эксклюзивному космическому туризму
warmuza
21:49
Да и еще плосколобый, а не покажешь еще хотя бы одну плоскую планету, а то вокруг все планеты почему то круглые. - Так других планет нет, это просто картинки на кумполе.
Подводные путешествия могут стать альтернативой эксклюзивному космическому туризму
_KVV
21:49
Да пока вы на печи лежите, не изобретаете в своих гаражах новые маки, а продолжаете в них бухать, то ничего не изменится. Вам не власть мешает, а собственная лень, но вы продолжайте пальцами показыва...
Курс Биткоина обвалился, а эксперты РБК не исключают очередную коррекцию до $30 000 и ниже
overandover
21:49
а что тебе мешает провести час за любимой игрой?
GeForce RTX 3050 будет быстрее GeForce GTX 1660 Super и может получить 8 ГБ памяти
ark-bak
21:49
8гигов памяти - старатели все выгребут. А ваши 120-150 баксов резко превращаются в 700.
NVIDIA, AMD и Intel выпустят бюджетные видеокарты в начале 2022г – Radeon RX 6500 и GeForce RTX 3050
overandover
21:48
ибо выпустят на страну штук 150
GeForce RTX 3050 будет быстрее GeForce GTX 1660 Super и может получить 8 ГБ памяти
overandover
21:48
таких карт на авито навалом, бери, печ 970 наз-ся, че ждешь?
GeForce RTX 3050 будет быстрее GeForce GTX 1660 Super и может получить 8 ГБ памяти
Yuri Myakotin
21:48
Наглый, но глупый - долго не живет. 90е в России это отлично показали - пока такие наглые дурни друг друга на стрелках зануляли, умные делали деньги
В Европе планируют усилить контроль за криптовалютами, а в Индии введут высокие налоги на майнинг
_KVV
21:47
Это вам стоит сопоставлять похожие исторические события для аналитики. Для развития. Хотя кому я...
Курс Биткоина обвалился, а эксперты РБК не исключают очередную коррекцию до $30 000 и ниже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем