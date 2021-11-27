Спасибо осенней распродаже. Впрочем, как и всегда в таких случаях.

На днях в Steam стартовала традиционная осенняя распродажа, в рамках которой можно приобрести массу игр, в том числе и относительно новых, с внушительными скидками. Как и следовало ожидать, к наступлению выходных распродажа в очередной раз поспособствовала установлению в сервисе от Valve рекордного «онлайна»: несколько минут назад число одновременно присутствующих в Steam пользователей перевалило за 27,1 млн человек, что примерно на 200 тысяч больше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный весной этого года.

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Важно помнить, что пока ситуация с пандемией в мире далека от стабильной, а в отдельных государствах и вовсе может именоваться катастрофической, статистика различных онлайн-сервисов продолжает быть «раздутой». Дело в том, что видеоигры, видеохостинги и прочие сетевые развлечения пока остаются одними из немногих доступных широким массам форм развлечений.

Steam once again beats its online concurrent users record with over 27 million users currently online.



Previous record was set in April at 26.9 million.https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/z9d5cDd1JL — SteamDB (@SteamDB) November 27, 2021

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Какова будет статистика в постковидный период, до которого ещё надо дожить, можно только догадываться. Возможно, вернётся к показателям до 2020 года, но, скорее всего, многие из привыкших за эти неполные два года к развлечениям в четырёх стенах люди уже не вернутся к «прежней» жизни.