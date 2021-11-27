На днях в Steam стартовала традиционная осенняя распродажа, в рамках которой можно приобрести массу игр, в том числе и относительно новых, с внушительными скидками. Как и следовало ожидать, к наступлению выходных распродажа в очередной раз поспособствовала установлению в сервисе от Valve рекордного «онлайна»: несколько минут назад число одновременно присутствующих в Steam пользователей перевалило за 27,1 млн человек, что примерно на 200 тысяч больше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный весной этого года.
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Важно помнить, что пока ситуация с пандемией в мире далека от стабильной, а в отдельных государствах и вовсе может именоваться катастрофической, статистика различных онлайн-сервисов продолжает быть «раздутой». Дело в том, что видеоигры, видеохостинги и прочие сетевые развлечения пока остаются одними из немногих доступных широким массам форм развлечений.
Steam once again beats its online concurrent users record with over 27 million users currently online.— SteamDB (@SteamDB) November 27, 2021
Previous record was set in April at 26.9 million.https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/z9d5cDd1JL
Какова будет статистика в постковидный период, до которого ещё надо дожить, можно только догадываться. Возможно, вернётся к показателям до 2020 года, но, скорее всего, многие из привыкших за эти неполные два года к развлечениям в четырёх стенах люди уже не вернутся к «прежней» жизни.