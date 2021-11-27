Оболочка ляжет в основу грядущей SteamOS 3.0.

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Программная оболочка Proton от Valve продолжает получать обновления, ведь разработчики заинтересованы в её дальнейшем развитии. Так, в новой версии 6.3-8 авторы реализовали несколько новых «фишек», среди которых есть поддержка технологии NVIDIA DLSS и античита BattlEye. Отныне пользователи Linux могут оценить все графические красоты Deathloop, Marvel’s Guardians of the Galaxy и других проектов.

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Полный список игр из Steam, для которых была стабильность работы через Proton. Age of Empires IV;

Assassin’s Creed;

Breath of Death VI;

Call of Duty: Black Ops 2 (только одиночный режим);

Deathloop;

FIA European Truck Racing Championship;

Fly’N;

Game Dev Tycoon;

Ghostbusters: The Video Game Remastered;

GreedFall;

Mafia II (классическая);

Magicka;

Marvel’s Guardians of the Galaxy (только на AMD GPU);

Mass Effect Legendary Edition;

Monster Boy and the Cursed Kingdom;

Monster Energy Supercross: The Official Video Game;

Monster Energy Supercross: The Official Video Game 2;

Nickelodeon All-Star Brawl;

Penny Arcade’s On the Rain-Slicked Precipice of Darkness 3;

RiMS Racing;

The Riftbreaker;

Sol Survivor;

TT Isle of Man Ride on the Edge;

TT Isle of Man Ride on the Edge 2.

Поддержка NVIDIA DLSS для игр на базе DirectX 11 и DirectX 12 появилась ещё в версии 6.3-7, но только в тестовом варианте. Теперь же технология прописалась в Proton окончательно.

Команда поддержки Proton также удосужилась поработать над совместимостью игр, использующих DRM-защиту Valve CEG.

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Полный список игр из Steam, для которых была стабильность работы через Proton. Напомним, Proton позволяет запускать на операционной системе Linux программы, изначально написанные под Windows. Данная программная оболочка станет основой SteamOS 3.0, которая будет использоваться в портативной консоли Steam Deck.