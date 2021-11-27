Но не факт, что анонсируют, и необязательно, что сюжетное.

Дешевая 3070 Ti по цене неTi из за падения крипты

Дешевая 3070 Ti по цене неTi из за падения крипты

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

PlayStation 5-эксклюзив Returnal про петлю времени получил признание со стороны геймеров и критиков, неплохо продался, и вот, вполне закономерно, что разработчики потихоньку готовят для него дополнительный контент. Ранее представители студии Housemarque «дразнили» игроков сведениями о подготовке для проекта как минимум одного дополнения, и вот, похоже, совсем скоро состоится его полноценный анонс.

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Как это принято в современной игровой индустрии, даже столь тривиальное дело, как анонс дополнения, нужно обязательно снабдить массой намёков, загадок и «дразнилок». Так, в официальном Twitter-аккаунте студии появилось многозначительное сообщение со словами «Атропос?..». Напомним, что Атропос — планета, на которой происходит действие Returnal.

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Наиболее логично будет предположить, что полноценный анонс дополнения состоится в рамках The Game Awards 2021, хотя, с другой стороны, в столь крупном мероприятии данная новость может попросту затеряться.