PlayStation 5-эксклюзив Returnal про петлю времени получил признание со стороны геймеров и критиков, неплохо продался, и вот, вполне закономерно, что разработчики потихоньку готовят для него дополнительный контент. Ранее представители студии Housemarque «дразнили» игроков сведениями о подготовке для проекта как минимум одного дополнения, и вот, похоже, совсем скоро состоится его полноценный анонс.
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Как это принято в современной игровой индустрии, даже столь тривиальное дело, как анонс дополнения, нужно обязательно снабдить массой намёков, загадок и «дразнилок». Так, в официальном Twitter-аккаунте студии появилось многозначительное сообщение со словами «Атропос?..». Напомним, что Атропос — планета, на которой происходит действие Returnal.
Atropos..?#Returnal 👩🚀 pic.twitter.com/oZdDUHoXYR— Housemarque (@Housemarque) November 26, 2021
Наиболее логично будет предположить, что полноценный анонс дополнения состоится в рамках The Game Awards 2021, хотя, с другой стороны, в столь крупном мероприятии данная новость может попросту затеряться.