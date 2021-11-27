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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты показали роскошный игровой мир Assassin’s Creed Valhalla с графическими модификациями
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Не секрет, что последние годы Ubisoft радует фанатов серии Assassin’s Creed проработанными игровыми мирами, в которых всегда есть, на что посмотреть. В последней из вышедших на сегодняшний день частей франшизы — Assassin’s Creed Valhalla — мир по степени своей проработки и разнообразию и вовсе может посоперничать со «Скайримом». Собственно, нет ничего удивительного в том, что очередное видео от энтузиастов с YouTube-канала Digital Dreams посвящено именно «Вальгалле».

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Без графических модификаций, естественно, не обошлось: энтузиасты использовали улучшенный «пресет» модификации постобработки ReShade, повысили уровень детализации, а также уменьшили количество тумана, дабы свободно смотреть вдаль игрового мира.

Получилось впечатляюще, особенно, если обратить внимание на то, что запись умудряется заметно «лагать» даже при учёте того факта, что автор видео использует мощнейший на сегодняшний день графический ускоритель GeForce RTX 3090, стоимость которого в сегодняшних реалиях лучше даже не знать, чтобы спать крепче.

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Что касается Assassin’s Creed Valhalla, то игра стала второй по успешности среди всех проектов Ubisoft за всю историю компании. Контентная поддержка игры продолжается, игроки довольны; в общем, всё хорошо.

#ubisoft #assassins creed valhalla
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