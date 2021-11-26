Игра выйдет 20 января на ПК, Xbox и PlayStation.

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Разработчики из компании Ubisoft объявили об отправке кооперативного шутера Rainbow Six Extraction на золото. Соответствующая информация появилась в официальном Twitter-аккаунте проекта. Это, как минимум, означает, что новых переносов даты релиза не случится. Игра должна выйти 20 января на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также на ПК.

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К своему релизу Extraction добиралась долго, её анонс состоялся ещё в 2019 год на выставке E3 (ещё пандемии не было). Ubisoft планировала выпустить проект в прошлом году, но потом случилось череда нужных переносов. К тому же, изначально игра носила другое название — Quarantine. Видимо, последовавшие в 2020-м и 2021-м годах события заставили разработчиков отказаться от старого названия в угоду Extraction. Авторы уверяли, что такое слово лучше отражает суть здешнего геймплея.

We’re very proud to share that Rainbow Six Extraction has gone gold!



See you in the containment zone on January 20, 2022. pic.twitter.com/AjgDi0jnxD — Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) November 26, 2021

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На старте Rainbow Six Extraction будет содержать в себе 12 карт, 13 видов заданий и 13 типов противников. Между целевыми платформами обещан полноценный кроссплей.