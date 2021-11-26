Разработчики из компании Ubisoft объявили об отправке кооперативного шутера Rainbow Six Extraction на золото. Соответствующая информация появилась в официальном Twitter-аккаунте проекта. Это, как минимум, означает, что новых переносов даты релиза не случится. Игра должна выйти 20 января на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также на ПК.
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К своему релизу Extraction добиралась долго, её анонс состоялся ещё в 2019 год на выставке E3 (ещё пандемии не было). Ubisoft планировала выпустить проект в прошлом году, но потом случилось череда нужных переносов. К тому же, изначально игра носила другое название — Quarantine. Видимо, последовавшие в 2020-м и 2021-м годах события заставили разработчиков отказаться от старого названия в угоду Extraction. Авторы уверяли, что такое слово лучше отражает суть здешнего геймплея.
We’re very proud to share that Rainbow Six Extraction has gone gold!— Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) November 26, 2021
See you in the containment zone on January 20, 2022. pic.twitter.com/AjgDi0jnxD
На старте Rainbow Six Extraction будет содержать в себе 12 карт, 13 видов заданий и 13 типов противников. Между целевыми платформами обещан полноценный кроссплей.