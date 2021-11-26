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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Исследование ВШЭ: в России от 30 до 74 млн активных игроков, страна на четвёртом месте в мире по загрузкам мобильных игр
Второй факт заставляет задуматься.
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Заинтересованные эксперты из Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование, в рамках которого попытались выяснить количество активных игроков в России и определить в процентном соотношении популярность отдельных платформ.

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Как оказалось, каждый второй пользователь интернета в России старше 14 лет играл на компьютере, телефоне или консоли за последние три месяца к моменту опроса. Специалисты ВШЭ сделали очевидные выводы о том, что компьютерные и мобильные игры перестали быть занятием для гиков и превратились в привычный атрибут современной жизни для широкой аудитории.

Так, активных игроков в России насчитывается от 30 до 74 миллионов человек. В среднем российские геймеры тратят от 4 до 6 часов в неделю на игры, что сопоставимо со среднемировыми показателями — 6,5 часа в неделю.

Также в рамках исследования удалось подтвердить тот факт, что рынок видеоигр в России — один из самых быстрорастущих в цифровой среде, а пандемия и ограничительные меры с «удалёнкой» только способствуют этой тенденции.

Например, в 2020 г. рынок вырос на 35-40% и достиг объёма в $2,3 миллиарда. После такого скачка темпы роста по итогам 2021 г., как считают эксперты, должны замедлиться до отметку в 1-2%, что можно назвать затишьем перед новым ростом.

Эксперты также убеждены, что к 2024 году объём индустрии в России может вырасти до $2,8 миллиарда при среднегодовом темпе роста 5,6 %. Здесь нужно понимать и принимать во внимание другие цифры. Так, в денежном выражении российский рынок занимает только 1,5-2,0 % от общемирового оборота.

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Лучше всего в стране себя чувствует индустрия мобильных игр. В прошлом году Россия заняла четвёртое место в мире по загрузкам мобильных игр: россияне скачали около 1,5 миллиарда игровых приложений для смартфонов. А ПК остаётся самой популярной игровой платформой в стране.

#игры #россия #исследование #рф #вшэ
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