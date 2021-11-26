Для постсоветского пространства термин «Чёрная пятница» трудноприменим вследствие различия в культуре, однако с подачи иностранных розничных сетей и сервисов цифровой дистрибуции он всё крепче входит в повседневную жизнь. Технически эта самая «Чёрная пятница» — сегодня, и хотя большинство магазинов уже вовсю проводят соответствующие распродажи, GOG решил быть пунктуальным и запустил свою «Чёрную пятницу» сегодня.
реклама
В акции принимают участие свыше трёх тысяч игр, дополнений и сборников, а скидки могут достигать 90 %. Естественно столь крупные скидки — единичные случаи и распространяются в основном на шедевры давно минувших десятилетий. В массе своей размеры скидок будут составлять от 20 % до 70 %, что тоже неплохо, особенно, если речь идёт о новинках.
Вот несколько игр, которые можно приобрести с внушительными скидками в рамках распродажи на GOG:
- Cyberpunk 2077 за 999 рублей (скидка 50 %);
- Horizon Zero Dawn Complete Edition за 1 399 рублей (скидка 50 %);
- Deus Ex Mankind Divided за 100 рублей (скидка 85 %);
- Metro Exodus Gold Edition за 639 рублей (скидка 60 %);
- A Plague Tale Innocence за 400 рублей (скидка 75 %).
Распродажа недолгая: пройдёт всего до 26 ноября.