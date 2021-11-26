Чем это закончится, покажет только время. Во всех смыслах.

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Киберспорт уже давно развивается, а в отдельных государствах стал популярнее спорта традиционного. Киберспортивные команды пользуются уважением, зарабатывают огромные деньги и вписывают свои имена в историю. Однако до признания на уровне Международного Олимпийского Комитета (МОК) дело пока не доходит — слишком уж данный «орган» инерционен. Подтолкнуть МОК к ускорению принятия решения о признании киберспорта олимпийским видом спорта попытался вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, о чём передаёт ТАСС.

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По мнению Чернышова, «главные спортивные соревнования планеты должны стать как можно ближе к молодёжи». Парламентарий убеждён, что следует максимально ускорить процесс признания киберспорта в качестве олимпийской дисциплины, ведь за киберспортивными мероприятиями в мире регулярно следят около 380 млн человек, в то время как количество играющих в видеоигры перевалило за два миллиарда.

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Интерес отечественных политиков к киберспорту проснулся после того, как российский коллектив Team Spirit одержал уверенную победу на турнире The International 10 по Dota 2, а российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) выиграла в крупном турнире по Counter-Strike Global Offensive. Оба данных события произошли этой осенью с небольшим отрывом друг от друга.