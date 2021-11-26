С системными требованиями грядущей S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl мы знакомы ещё с самого начала лета. Впоследствии данные системные требования были повторены на Steam-странице проекта, что многие недобросовестные ресурсы и внештатные случайные писатели на сайтах, которые разрешают подобную активность среди своих читателей, выдали за первую публикацию «системок».
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Требования оказались вполне адекватными и соразмерными году выпуска проекта, однако у многих игроков возник вопрос — что именно GSC Game World подразумевает под «минимальными» и «рекомендованными» системными требованиями? В каком разрешении, при какой частоте кадров и на каких настройках графики будет воспроизводить игру эта условная «рекомендация»?
Соответствующий вопрос был задан в официальном Discord-канале серии, и на него ответил один из представителей GSC Game World. По его словам, имеющиеся сейчас системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 — предварительные, и не исключено, что впоследствии они изменятся. Окончательными системными требованиями разработчики поделятся с нами ближе к релизу игры.
А релиз, напомним, запланирован на 28 апреля на PC и Xbox Series.