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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Комитет Госдумы поддержит закон о запрете в фильмах и сериалах из интернета сцен с любыми сексуальными девиациями
Любыми.
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Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержит законопроект об ужесточении требований к показам фильмов и сериалов в интернете, запрещающим демонстрацию сцен с какими-либо сексуальными девиациями. Об этом изданию «Ведомости» сообщила глава комитета Нина Останина. Соответствующие предложения обсуждались Общественным советом при Роскомнадзоре.

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«В данном случае, когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать такое предложение. Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение», – рассказала Останина.

Депутат дополнительно дала понять журналистам издания «Ведомости», что планирует поддержать запрет показа таких отношений не только детям, но и для всех пользователей интернета. В то же время на согласование комитета такой законопроект не поступал, отметила она.

Напомним, авторы законопроекта предлагают изменить статью 6.21 КоАП РФ «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», убрав из неё словосочетание «среди несовершеннолетних», а к трактовке «нетрадиционным сексуальным отношениям» добавить уточнение «сексуальные девиации».

На сегодняшний день действующее российское законодательство допускает показ гомосексуальных отношений, но с маркировкой «18+».

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Если обратиться к соответствующей страничке «Википедии», то можно узнать, что к сексуальным девиациям относятся: инцест, эксгибиционизм, педофилия, трансвестизм и много чего ещё. Читайте на свой страх и риск.

#интернет #закон #госдума
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Комитет Госдумы поддержит закон о запрете в фильмах и сериалах из интернета сцен с любыми сексуальными девиациями
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