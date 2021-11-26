Разработчики из Egosoft официально анонсировали для своего космосима X4 Foundations третье по счёту дополнение. Нарекли его Tides of Avarice, и добавит оно в игру новые фракции — мусорщиков и пиратов, новые космические корабли, в том числе устрашающий пиратский линкор с необычным источником энергии, а также новые геймплейные механики. Среди таковых, например, механика утилизации дрейфующих в открытом космосе остатков кораблей, вторичная переработка ресурсов и прочее.
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Вместе дополнением X4 Foundations также получит обновление до версии 5.00. Главным пунктом в списке нововведений которого значится внедрение поддержки технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution).
Релиз Tides of Avarice запланирован на первый квартал следующего года (с января по март включительно).