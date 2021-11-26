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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
X4 Foundations в следующем году получит крупное дополнение с новыми фракциями, кораблями и игровыми механиками
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Разработчики из Egosoft официально анонсировали для своего космосима X4 Foundations третье по счёту дополнение. Нарекли его Tides of Avarice, и добавит оно в игру новые фракции — мусорщиков и пиратов, новые космические корабли, в том числе устрашающий пиратский линкор с необычным источником энергии, а также новые геймплейные механики. Среди таковых, например, механика утилизации дрейфующих в открытом космосе остатков кораблей, вторичная переработка ресурсов и прочее.

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Вместе дополнением X4 Foundations также получит обновление до версии 5.00. Главным пунктом в списке нововведений которого значится внедрение поддержки технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution).

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Релиз Tides of Avarice запланирован на первый квартал следующего года (с января по март включительно).

#egosoft #x4 foundations
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Не нужно, ведь есть EVE и Elite.
X4 Foundations в следующем году получит крупное дополнение с новыми фракциями, кораблями и игровыми механиками
Дмитрий
14:57
Вот вам смешно а фуфлыкс 9590 до сих пор может в новых играх выше 60 кадров давать. блин ну 580 это уже карта для майнинга была какая разница какая она в играх. даже 480 470 уже были в фермах ...
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