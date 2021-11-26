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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
The Game Awards 2021 станет самой масштабной церемонией за всю историю данного мероприятия
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Уже через каких-то две недели пройдёт последнее в этом году игровое мероприятие, на котором имеет смысл ждать полноценных анонсов и презентаций видеоигр — церемония The Game Awards 2021. Создатель, организатор и ведущий церемонии Джефф Кили тем временем продолжает нагнетать вокруг своего мероприятия «хайп»: в беседе с журналистами The Hollywood Reporter, например, он сообщил, что в мероприятие в этом году станет самым масштабным с точки зрения бюджета за всю его (мероприятия) многолетнюю историю.

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По словам Джеффа Кили, он с достаточно большой тревогой думал о проведении The Game Awards в этом году, принимая во внимание фактор пандемии, однако статистика показала, что интерес игроков, до сих пор запертых в четырёх стенах, к игровой индустрии и всему ей сопутствующему, как никогда высок. Так, например, лишь за первый день пользовательского голосования за звания лучших игр на The Game Awards было подано более семи миллионов голосов. Это значительно больше, чем в прошлом году, не говоря уже про предыдущие, «доковидные» годы.

Напомним, что на The Game Awards 2021 обещают показать около пятидесяти игр — как уже ранее анонсированных, так и тех, о существовании которых геймеры узнают впервые. Ожидания, однако, следует умерить: на The Game Awards действительно традиционно показывают много игр, вот только действительно достойных хотя бы минимального внимания из них обычно набирается не больше трети от общего количества.

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Как бы то ни было, возможно, в этом году всё будет иначе: The Game Awards 2021 стартует 10 декабря в 04:00 по московскому времени. Мы в редакции спать в это время не будем, так что новостные заметки «с полей» будут поступать максимально оперативно.

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