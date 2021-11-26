Бесконечность не предел!

Уже через каких-то две недели пройдёт последнее в этом году игровое мероприятие, на котором имеет смысл ждать полноценных анонсов и презентаций видеоигр — церемония The Game Awards 2021. Создатель, организатор и ведущий церемонии Джефф Кили тем временем продолжает нагнетать вокруг своего мероприятия «хайп»: в беседе с журналистами The Hollywood Reporter, например, он сообщил, что в мероприятие в этом году станет самым масштабным с точки зрения бюджета за всю его (мероприятия) многолетнюю историю.

реклама

По словам Джеффа Кили, он с достаточно большой тревогой думал о проведении The Game Awards в этом году, принимая во внимание фактор пандемии, однако статистика показала, что интерес игроков, до сих пор запертых в четырёх стенах, к игровой индустрии и всему ей сопутствующему, как никогда высок. Так, например, лишь за первый день пользовательского голосования за звания лучших игр на The Game Awards было подано более семи миллионов голосов. Это значительно больше, чем в прошлом году, не говоря уже про предыдущие, «доковидные» годы.

Напомним, что на The Game Awards 2021 обещают показать около пятидесяти игр — как уже ранее анонсированных, так и тех, о существовании которых геймеры узнают впервые. Ожидания, однако, следует умерить: на The Game Awards действительно традиционно показывают много игр, вот только действительно достойных хотя бы минимального внимания из них обычно набирается не больше трети от общего количества.

анонсы и реклама Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты Дешевая 3070 Gigabyte - успей пока не началось MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Как бы то ни было, возможно, в этом году всё будет иначе: The Game Awards 2021 стартует 10 декабря в 04:00 по московскому времени. Мы в редакции спать в это время не будем, так что новостные заметки «с полей» будут поступать максимально оперативно.