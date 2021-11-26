Что, ветер истории безжалостно развеял кучу мусора?

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На днях в Steam (а ещё раньше — в других сервисах цифровой дистрибуции игр на PC) стартовала сезонная осенняя распродажа, в рамках которой игроки могут с большими скидками приобрести массу достойнейших игр. В участницы распродажи затесалась и Cyberpunk 2077, к которой применили рекордно высокую с момента её релиза в декабре прошлого года скидку в 50 %.

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Таким образом, проект, к которому за неполный год вышла масса исправляющих ошибки обновлений, до конца календарной осени можно приобрести всего за 999 рублей вместо номинальных 1 999 рублей. Естественно, игроки не могли не воспользоваться данной возможностью, и, более того, даже ощутимо подняли средний и актуальный рейтинги Cyberpunk 2077 в Steam. Так, на сегодняшний день актуальный пользовательский рейтинг Cyberpunk 2077 составляет 84 %, а средний за всё время — 76 %. По понятным причинам, более релевантным в данном случае является именно актуальный рейтинг: он относится к максимально обновлённой версии игры и лучше отражает именно её текущее состояние.

Last days #Cyberpunk2077 received a flood of very positive reviews on Steam from the new players 🥺



You can’t imagine what it means to me 🥺 pic.twitter.com/bz3xElKixT — Paweł Sasko (@PaweSasko) November 25, 2021

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Поток положительных отзывов о Cyberpunk 2077 заметили и разработчики из CD Projekt RED. В частности, квест-директор проекта Павел Саско в своём Twitter отметил, что мы (игроки) даже не представляем, как много это для него значит.