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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Hive Workshop, на котором размещена информация о создании пользовательских модификаций и ассетов из игр серии Warcraft. Авторы сайта XGM были в числе первых, кто это заметил. Они также предположили, что причиной блокировки мог стать комментарий аж от 2008-го года с мемом про суицид. Но это всего лишь предположение.

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Предположение не беспочвенное — достаточно проверить на сайте Роскомнадзора статью, на основании которой вынесено решение о блокировке доступа к Hive Workshop.

Пользователи из разных регионов отмечают, что у них сайт ещё открывается, но у абонентов провайдера МТС уже висит «плашка» с ограничением доступа к ресурсу.

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Hive Workshop можно назвать хранилищем-каталогизатором полезных модов для игр Blizzard. Тут регулярно публиковались модели персонажей, карты для игр разработчиков и многое другое. Отдельные группы пользователей Hive Workshop занимаются созданием ремейков Warcraft II: Orcs & Humans и Warcraft II на движке третьей части.