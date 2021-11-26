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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Child of Light намекнули на продолжение игры, которое выйдет в следующем году
Так и пишут — ждите новостей в следующем году.
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Очаровательное ролевое приключение Child of Light появилось на свет в 2014 году. За это время проект получил массу восторженных отзывов и просьб выпустить если не полноценный сиквел, то хотя бы косвенно связанную с Child of Light новую игру. Всё это время разработчики либо молчали, либо публиковали многозначительные комментарии. Чуть более сформулированной мыслью поделился на днях творческий руководитель проекта Патрик Плурд.

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По словам господина Плурда, арт-директор Child of Light Томас Роллус отправил [прим. ред.: видимо, имеется в виду отправил в издательство] финальную одобренную версию «нового большого приключения Авроры и Игникулюса». Это, если кто вдруг запамятовал, герои первой Child of Light.

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Безусловно, из текста не следует, что продолжение приключений Авроры и Игникулюса будет обязательно выполнено в качестве видеоигры, но, с другой стороны, вряд ли фанаты оригинального проекта примут условный комикс или анимационную серию. К слову, Ubisoft ещё в 2018 году анонсировала по Child of Light тематический сериал, однако с тех пор о данном проекте не было сказано ни слова.

#ubisoft #child of light
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