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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания NVIDIA представила GauGAN 2 — обновлённую версию сервиса на базе нейросетей, который позволяет генерировать фотореалистичные изображения на основании (теперь уже) текстового описания. Разработчики использовали более 10 миллионов изображений для «обучения» инструмента.

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Первая версия GauGAN была выпущена ещё в 2019-м году, тогда он позиционировался в качестве нейросетевого редактора, позволяющего конвертировать арт в фотореалистичное изображение (вводить текстовое описание ещё не разрешали). Для моделирования процессов сервиса NVIDIA «прогнала» через первую версию графического редактора свыше миллиона изображений из Flickr с примерами различных объектов.

«Тренировка» GauGAN 2 проходила на базе суперкомпьютера NVIDIA Selene. Нейросеть теперь также умеет распознавать связь между словами из текстового описания, продумывать стилистику изображения и формировать предварительные эскизы.

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Все желающие могут опробовать GauGAN 2 на официальном сайте NVIDIA. Чуть ранее производитель видеокарт выпустил редактор Canvas, в основе которого используется нейросеть GauGAN.