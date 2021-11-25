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Новости Software Игнатий Колыско
NVIDIA представила GauGAN 2 — обновлённую нейросеть, способную генерировать изображения по текстовому описанию
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Компания NVIDIA представила GauGAN 2 — обновлённую версию сервиса на базе нейросетей, который позволяет генерировать фотореалистичные изображения на основании (теперь уже) текстового описания. Разработчики использовали более 10 миллионов изображений для «обучения» инструмента.

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Первая версия GauGAN была выпущена ещё в 2019-м году, тогда он позиционировался в качестве нейросетевого редактора, позволяющего конвертировать арт в фотореалистичное изображение (вводить текстовое описание ещё не разрешали). Для моделирования процессов сервиса NVIDIA «прогнала» через первую версию графического редактора свыше миллиона изображений из Flickr с примерами различных объектов.

«Тренировка» GauGAN 2 проходила на базе суперкомпьютера NVIDIA Selene. Нейросеть теперь также умеет распознавать связь между словами из текстового описания, продумывать стилистику изображения и формировать предварительные эскизы.

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Все желающие могут опробовать GauGAN 2 на официальном сайте NVIDIA. Чуть ранее производитель видеокарт выпустил редактор Canvas, в основе которого используется нейросеть GauGAN.

#amd #gaugan 2
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