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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Благодаря осенней распродаже Cyberpunk 2077 вырвалась в лидеры продаж в Steam
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Вчера в Steam стартовала традиционная осенняя распродажа, в рамках которой с большими скидками можно приобрести массу достойнейших игр, включая как новинки, так и шедевры прошлых лет. В распродаже также принимает участие Cyberpunk 2077, на которую была установлена рекордная с момента её релиза скидка в размере 50 %. Что ж, акция себя оправдала: на сегодняшний день Cyberpunk 2077 — абсолютный лидер продаж в Steam.

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Естественно, данный статус временный, и не исключено, что завтра ситуация будет уже в корне отличаться, но с другой стороны, важно помнить, что аналогичные распродажи — с 50-процентными скидками на Cyberpunk 2077 — также проходят в GOG и Epic Games Store, не говоря уже про магазины Xbox и PlayStation.

Скорее всего, сезон распродаж положительным образом скажется на «онлайне» Cyberpunk 2077. Пользовательские оценки у игры, к слову, уже подрастают: актуальный рейтинг в Steam составляет 83 %, что уже с чистой совестью можно сказать замечательным результатом.

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Контентные дополнения для Cyberpunk 2077 начнут поступать в следующем году; весь текущий год CD Projekt RED занималась расхлёбыванием той манной каши с комочками, которая образовалась после релиза проекта.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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Negue
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Adam Smith
22:30
ну вы же самые экономные.... 6% отставания в производительности при экономии 8к рублей, так и скажи - ну обосралась амуда перед вами фанатиками)))) хуль юлишь.
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