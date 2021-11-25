За полцены и не такое можно купить.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Вчера в Steam стартовала традиционная осенняя распродажа, в рамках которой с большими скидками можно приобрести массу достойнейших игр, включая как новинки, так и шедевры прошлых лет. В распродаже также принимает участие Cyberpunk 2077, на которую была установлена рекордная с момента её релиза скидка в размере 50 %. Что ж, акция себя оправдала: на сегодняшний день Cyberpunk 2077 — абсолютный лидер продаж в Steam.

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Естественно, данный статус временный, и не исключено, что завтра ситуация будет уже в корне отличаться, но с другой стороны, важно помнить, что аналогичные распродажи — с 50-процентными скидками на Cyberpunk 2077 — также проходят в GOG и Epic Games Store, не говоря уже про магазины Xbox и PlayStation.

Скорее всего, сезон распродаж положительным образом скажется на «онлайне» Cyberpunk 2077. Пользовательские оценки у игры, к слову, уже подрастают: актуальный рейтинг в Steam составляет 83 %, что уже с чистой совестью можно сказать замечательным результатом.

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Контентные дополнения для Cyberpunk 2077 начнут поступать в следующем году; весь текущий год CD Projekt RED занималась расхлёбыванием той манной каши с комочками, которая образовалась после релиза проекта.