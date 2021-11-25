Когда разработчики из Techland сообщили о переносе релиза Dying Light 2 с декабря на начало февраля, они сразу пообещали, что не допустят в отношении своего творения информационного вакуума. Студия регулярно проводит посвящённые грядущему зомби-боевику выпуски под названием Dying 2 Know, и вот, сегодня сообщила о том, что следующий выпуск пройдёт 2 декабря в 23:00 по московскому времени.
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В рамках новой презентации нас ждёт 15-минутный показ игрового процесса Dying Light 2, где покажут как исследования большого открытого мира игры, так и сражения и выполнения квестов.
Remember to join us to explore the vast open world of Dying Light 2 Stay Human on December 2nd 12 PM PT / 9 PM CET— Dying Light (@DyingLightGame) November 25, 2021
We'll see you on Twitch: https://t.co/ppK4Ylawp3#DyingLight2 pic.twitter.com/Z4PFM37PsV
Релиз Dying Light 2 назначен на 4 февраля на всех актуальных платформах.