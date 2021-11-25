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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Закрытый в 2015-м году онлайн-сервис PlayStation Home будет перезапущен фанатами
Главное, чтобы Sony не вмешалась. А она может.
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Группа энтузиастов из Destination Home и PlayStation Online Network Emulated смогли частично восстановить работу социальной онлайн-площадки PlayStation Home, закрытой ещё в 2015 году.

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Напомним, с помощью данного сервиса владельцы консолей Playstation 3 в своё время могли проводить время в виртуальных локациях, общаться, участвовать в различных активностях. Playstation Home можно считать одно из ранних итераций виртуального пространства, которое компания Meta хочет называть «Метавселенной». Принцип построения и набор функций очень подходят, но Sony спроектировала это ещё в позапрошлом десятилетии.

Для возвращения к жизни Playstation Home энтузиастам пришлось прибегнуть к помощи внимательных и заботливых владельцев PlayStation 3, бережно хранивших дампы оригинальной игры на своих устройствах.

По случаю анонса неофициального перезапуска PlayStation Home разработчики представили небольшой тизер-ролик, демонстрирующий парочку локаций, предметы и некоторые занятия для персонажей. Приблизительно так всё это и выглядело в 2015 году.

Энтузиасты из Destination Home дали понять, что общедоступные серверы перезапущенной PlayStation Home должны открыться до конца 2021 года. Но здесь важно понимать несколько вещей. Во-первых, проект делается на чистом энтузиазме без прямого одобрения Sony. Следовательно, работать «Дом» будет только с перепрошитых PS3 и с эмуляторов. Загрузить последнюю версию проекта можно на его сайте. Во-вторых, за свои старания энтузиасты не планируют брать денег. Совсем. В противном случае Sony обязательно напомнит о себе.

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Что до оригинальной версии Home, но её закрыли из-за непопулярности. К тому же, в 2015-м году всё это выглядело морально устаревшим.

#sony #playstation 3 #playstation home
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