Оба предложения в высшей степени достойные.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Мы уже привыкли к тому, что в массе своей в Epic Games Store в качестве подарков раздают «валежник» и прочий «неликвид», поэтому когда администрация магазина договаривается о подарочной раздаче с производителями действительно достойных игр, то это вполне можно подать, как настоящее событие. Так, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга в магазине Epic Games можно забрать симулятор охоты theHunter Call of the Wild.

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Вместе с тем Epic Games огласила и будущие подарки, которые игроки смогут забрать со следующего четверга, 2 декабря. Ими станут популярный асимметричный сетевой хоррор-боевик Dead by Daylight и симулятор программиста под заумным названием while True: learn (). Да, со скобками.

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Пользуясь случаем, напомним также, что сейчас в Epic Games Store проходит распродажа к «Чёрной пятнице», в рамках которой можно с большими скидками приобрести огромное количество хороших игр. Распродажа продлится до 30 ноября.