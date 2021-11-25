За семнадцать лет существования World of Warcraft слухи о том, что игра появится на консолях, возникали чуть ли не ежегодно, однако каждый раз разработчики их опровергали, заявляя, что подобное действие потребует масштабных изменений в управлении и интерфейсе, на что Blizzard решиться не могла. Вероятно, за прошедшие годы в Blizzard изменилась политика, и компания, вспоминая, что World of Warcraft остаётся её единственным действительно прибыльным проектом, всё же решилась на отчаянный шаг.
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По крайней мере, такие мысли возникают, если принять во внимание свежую утечку, согласно которой, World of Warcraft Complete Edition находится в списке готовящихся к появлению в магазине Xbox проектов. Соответствующим наблюдением поделился пользователь Twitter под ником Onion00048.
Blizzard Set to Announce World of Warcraft Complete Edition for Consoles— Gaming Updates and Countdowns I 🎮 (@Onion00048) November 24, 2021
WoW is Coming To Xbox Soon #Xbox20 pic.twitter.com/DwC7Qzpwl8
Как давно упоминание World of Warcraft Complete Edition присутствует в исходном коде страницы Xbox Store, впрочем, неясно. Да и вероятность банальной ошибки исключать тоже не стоит: прошлым летом, например, упоминание World of Warcraft Shadowlands в категории «игры для Xbox Series» было обнаружено на страницах бразильского рейтингового агентства. Впоследствии Blizzard назвала это ошибкой со стороны сотрудников конкретного агентства и заявила, что «в настоящее время» выпускать World of Warcraft на Xbox Series не планирует.
Поменялись ли планы за год, учитывая, что в Blizzard за это время успело почти полностью смениться руководство, неизвестно. Необходимо ждать официальных заявлений компании.