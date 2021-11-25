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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
AMD выпустила плагин FidelityFX Super Resolution для движка Unreal Engine 4
Уже доступен для ознакомления и скачивания.
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Компания AMD совместно с Epic Games объявила, что для движка Unreal Engine 4 официально стал доступен плагин технологии FidelityFX Super Resolution. Ранее, напомним, аналогичный плагин подготовила и выпустила компания NVIDIA в отношении DLSS

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Загрузить плагин, обеспечивающий поддержку FSR, можно по отдельной ссылке. Там же можно найти подробную инструкцию по необходимым настройкам.

Журналисты известного портала VideoCardz успели протестировать плагин AMD FSR для Unreal Engine 4. Они определили, что разработчики игр смогут внедрять технологию на четырёх уровнях: производительность, баланс, качество и ультра-качество.

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Напомним, технология FidelityFX Super Resolution представляет собой аналог DLSS от NVIDIA и способствует увеличению разрешения картинки с помощью специальных ИИ-алгоритмов.

#amd #epic games #fidelityfx super resolution
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