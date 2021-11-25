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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания AMD совместно с Epic Games объявила, что для движка Unreal Engine 4 официально стал доступен плагин технологии FidelityFX Super Resolution. Ранее, напомним, аналогичный плагин подготовила и выпустила компания NVIDIA в отношении DLSS

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Загрузить плагин, обеспечивающий поддержку FSR, можно по отдельной ссылке. Там же можно найти подробную инструкцию по необходимым настройкам.

Журналисты известного портала VideoCardz успели протестировать плагин AMD FSR для Unreal Engine 4. Они определили, что разработчики игр смогут внедрять технологию на четырёх уровнях: производительность, баланс, качество и ультра-качество.

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Напомним, технология FidelityFX Super Resolution представляет собой аналог DLSS от NVIDIA и способствует увеличению разрешения картинки с помощью специальных ИИ-алгоритмов.