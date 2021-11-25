А там, быть может, когда-нибудь и официальный ремейк выйдет.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как оно часто бывает, если официальные разработчики «тормозят» или расставляют странные приоритеты, то на помощь приходят энтузиасты. Примерно так в своё время родилась идея создания фанатского ремейка Resident Evil 4 с подзаголовком HD Project, и вот, сегодня авторы проекта огласили его точную дату полноценного релиза — 2 февраля.

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В состав Resident Evil 4 HD Project входят текстуры высокого разрешения, более качественные модели современные эффекты постобработки, а также исправление целого ряда ошибок, присущих оригинальной версии. Разработчики уверяют, что при всём масштабе проведённой работы им удалось сделать главное — сохранить атмосферу оригинальной Resident Evil 4. А это, надо признать, немаловажный фактор для потенциального успеха проекта.

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Модификация будет устанавливаться «поверх» Resident Evil 4 Ultimate HD Edition.