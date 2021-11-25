Будет ли это востребовано — другой вопрос.

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Команда поддержки сервиса «VK Звонки» представила первую в мире технологию с неограниченным числом участников видеозвонка. Разработчики заявляют, что какие-либо ограничения на включение видеокамеры, микрофона или длительность звонка теперь отсутствуют. Это стало возможным благодаря реализации уникальной технологии горизонтального масштабирования звонка.

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Ещё одно важное нововведение для пользователей социальной сети «ВКонтакте» — отдельный раздел «Звонки» для создания звонка по ссылке, просмотра истории вызовов, подключения к идущим в данный момент видео- и аудиконференциям.

Команда поддержки соцсети убеждена, что безлимитные по числу участников групповые видеозвонки смогут оценить организаторы онлайн-мероприятий: от масштабных информационных, образовательных форумов и конференций до фан-встреч с артистами, вебинаров и рабочих собраний со всеми сотрудниками.

Важное обновление уже доступно в веб-версии, мобильных приложениях социальной сети «ВКонтакте», в отдельном десктопном приложении «VK Звонки», а также во всех продуктах компании VK и ресурсах партнёров, подключивших технологию через SDK «VK Звонки» после обновления версии.

Уникальная технология интеллектуального шумоподавления поможет нейтрализовать все посторонние шумы на фоне во время звонка. Данная программная «примочка» останется активной даже при слабом и нестабильном интернет-соединении. Обеспечить приватность звонка помогает функция «Зал ожидания»: войти в конференцию получится только после того, как организатор одобрит заявку.

При этом к разговору можно присоединяться анонимно без профиля в социальной сети «ВКонтакте». Среди других возможностей «VK Звонков» — трансляция звонка на личную страницу или в сообщество, его запись, а также дополнительные инструменты для администрирования звонка.

Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонков»:

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«Мы видим высокий интерес наших пользователей к видеозвонкам: ежемесячная аудитория платформы групповых видеозвонков сейчас 20 миллионов. Чтобы многократно расширить сферу применения звонков, мы избавились от всех ограничений — в том числе по количеству участников видеоконференции, теперь в одном звонке могут полноценно общаться бесконечное число человек. Для этого мы полностью перестроили архитектуру платформы и научились масштабировать звонок на любое количество серверов, а также реализовали решения для серверного транскодирования видео и собственные технологии шумоподавления и обработки аудио. Эти и другие глубинные оптимизации позволили сэкономить для наших пользователей до 60% интернет-трафика, сократить нагрузку на устройства и уменьшить потребление батареи на 20%, а также повысить качество связи. Теперь организаторы онлайн-конференций смогут реализовать все задачи — от объединения в звонке масштабного числа участников, модерации спикеров и демонстрации материалов до live-трансляции и записи мероприятия».