Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сервис «VK Звонки» представил первую в мире технологию с неограниченным числом участников видеозвонка
Будет ли это востребовано — другой вопрос.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
ASUS 3060 недорого в Ситилинке
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

Команда поддержки сервиса «VK Звонки» представила первую в мире технологию с неограниченным числом участников видеозвонка. Разработчики заявляют, что какие-либо ограничения на включение видеокамеры, микрофона или длительность звонка теперь отсутствуют. Это стало возможным благодаря реализации уникальной технологии горизонтального масштабирования звонка.

реклама

Ещё одно важное нововведение для пользователей социальной сети «ВКонтакте» — отдельный раздел «Звонки» для создания звонка по ссылке, просмотра истории вызовов, подключения к идущим в данный момент видео- и аудиконференциям.

Команда поддержки соцсети убеждена, что безлимитные по числу участников групповые видеозвонки смогут оценить организаторы онлайн-мероприятий: от масштабных информационных, образовательных форумов и конференций до фан-встреч с артистами, вебинаров и рабочих собраний со всеми сотрудниками.

Важное обновление уже доступно в веб-версии, мобильных приложениях социальной сети «ВКонтакте», в отдельном десктопном приложении «VK Звонки», а также во всех продуктах компании VK и ресурсах партнёров, подключивших технологию через SDK «VK Звонки» после обновления версии.

Уникальная технология интеллектуального шумоподавления поможет нейтрализовать все посторонние шумы на фоне во время звонка. Данная программная «примочка» останется активной даже при слабом и нестабильном интернет-соединении. Обеспечить приватность звонка помогает функция «Зал ожидания»: войти в конференцию получится только после того, как организатор одобрит заявку.

При этом к разговору можно присоединяться анонимно без профиля в социальной сети «ВКонтакте». Среди других возможностей «VK Звонков» — трансляция звонка на личную страницу или в сообщество, его запись, а также дополнительные инструменты для администрирования звонка.

Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонков»:

анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte - успей пока не началось
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

«Мы видим высокий интерес наших пользователей к видеозвонкам: ежемесячная аудитория платформы групповых видеозвонков сейчас 20 миллионов. Чтобы многократно расширить сферу применения звонков, мы избавились от всех ограничений — в том числе по количеству участников видеоконференции, теперь в одном звонке могут полноценно общаться бесконечное число человек. Для этого мы полностью перестроили архитектуру платформы и научились масштабировать звонок на любое количество серверов, а также реализовали решения для серверного транскодирования видео и собственные технологии шумоподавления и обработки аудио. Эти и другие глубинные оптимизации позволили сэкономить для наших пользователей до 60% интернет-трафика, сократить нагрузку на устройства и уменьшить потребление батареи на 20%, а также повысить качество связи. Теперь организаторы онлайн-конференций смогут реализовать все задачи — от объединения в звонке масштабного числа участников, модерации спикеров и демонстрации материалов до live-трансляции и записи мероприятия».

#вконтакте #vk звонки
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

VK запускает VK Знакомства — сервис для свиданий с поиском пары по музыкальным вкусам и тайными симпатиями
VK Видео представил видеовитрину соцсети «ВКонтакте» — с обширной библиотекой контента, интеллектуальным поиском и системой рекомендаций
Социальная сеть «ВКонтакте» начнёт сильнее адаптироваться под каждого пользователя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Web 3.0: Новый интернет вот-вот появится
27
Оптимизируем Windows 10 версии 21H2 — быстро, эффективно и безопасно
20
Чёрная Пятница стартует в Computer Universe 26 ноября, но распродажа уже началась
16
На что я потратил заработанные на Overclockers.ru 13 тысяч рублей
94
Загадки истории: Египетские пирамиды
49
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1070 Ti в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Заметки на полях: как купить хороший ноутбук на барахолке
15
Обзор и тест USB 3.0 накопителей WANSENDA WSD D200 - из магазина в ремонт
12
Litecoin - форк Bitcoin, пиринговая электронная платёжная система, использующая одноимённую монету
27
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S360
8

Сейчас обсуждают

sgs
14:58
Вот же халтура.
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S360
sgs
14:58
Да есть. Просто MSI решили не заморачиваться, это для них не профильный продукт и он никак на их репутацию не повлияет.
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S360
BAD888
14:56
Так я же говорил уже. Я смотрю на вещи объективно, а не через призму фанатизма.
Процессор Core i5-12400 протестирован в реальных игровых приложениях
Артур Рейх
14:54
Кайф
AMD пока не готова признаться, по какой технологии будут выпускаться графические процессоры Navi 3X
Tank
14:53
Данную уязвимость мужик опубликовал за то что Мелкософт в 10 раз порезала выплаты за их обнаружение. А вы думали они сами баги ищут? ;)
Уязвимость в Windows Installer затрагивает все версии операционной системы
BAD888
14:49
Вот прям душит)) Так душит, что итоговый счёт 12-10 в пользу райзена. Прям задушил))
Процессор Core i5-12400 протестирован в реальных игровых приложениях
redneck_prm
14:48
Реальность такова, что древний Египет изучают уже более двухста лет. Плюс, Египет уникален тем, что там очень рано начали писать и писали чертовски много. А благодаря сухому климату сохранились не тол...
Загадки истории: Египетские пирамиды
KAHAT
14:47
Технологии будущего - нейроинтерфейс и не только
Александр Александр
14:47
Опять не глобалка?
Xiaomi Redmi Note 11 4G на Helio G88 с 50-МП камерой представлен официально
nikolai3anv
14:45
Сразу видно.. автор.. ну.. хм альтернативный.. что за бред про цивилизации инопланетян? Я понимаю дурачёк который аэв руках ничего тяжелее мышки не держал понятное дело кажется ... Но увы дурачёк . Пи...
Загадки истории: Египетские пирамиды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем