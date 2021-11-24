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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Steam начались осенняя распродажа и голосование за номинантов на премию The Steam Awards
Закончится распродажа с окончанием календарной осени.
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Хотя технически осень уже практически завершилась, соответствующая сезонная распродажа в Steam наоборот — только началась. С сегодняшнего дня и вплоть до первого ноября все желающие могут приобрести великое множество самых разных игр со скидками, достигающими 90 %.

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Предложений в рамках осенней распродажи очень много, поэтому мы в рамках данного материала, по традиции, перечислим лишь несколько наиболее субъективно интересных из них. С внушительными скидками можно приобрести, например, следующие игры:

  • Cyberpunk 2077 за 999 рублей (скидка 50 %);
  • Horizon Zero Dawn за 1 400 рублей (скидка 50 %);
  • Resident Evil Village за 999 рублей (скидка 50 %);
  • New World за 974 рубля (скидка 25 %);
  • Marvel’s Guardians of the Galaxy за 1 624 рубля (скидка 35 %).

Параллельно с распродажей в Steam стартовало традиционное ежегодное голосование за номинантов на премию The Steam Awards. До первого ноября вы можете выдвинуть своих фаворитов в десяти категориях:

  • Игра года;
  • Игра года в виртуальной реальности;
  • Любимое дитя;
  • Друг познаётся в игре;
  • Выдающийся визуальный стиль;
  • Самый инновационный геймплей;
  • Лучшая игра, которая вам не даётся;
  • Лучший саундтрек;
  • Лучшая игра с выдающимся сюжетом;
  • Устройтесь поудобнее.
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Во всех номинациях кроме «Любимого дитя» необходимо указать игру из числа вышедших в 2021 году. После сформирования списка всеобщих фаворитов-номинантов начнётся голосование уже за победителей в номинациях, которых объявят 3 января после окончания уже зимней распродажи в Steam.

#steam #valve
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