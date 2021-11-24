Закончится распродажа с окончанием календарной осени.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Хотя технически осень уже практически завершилась, соответствующая сезонная распродажа в Steam наоборот — только началась. С сегодняшнего дня и вплоть до первого ноября все желающие могут приобрести великое множество самых разных игр со скидками, достигающими 90 %.

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Предложений в рамках осенней распродажи очень много, поэтому мы в рамках данного материала, по традиции, перечислим лишь несколько наиболее субъективно интересных из них. С внушительными скидками можно приобрести, например, следующие игры:

Cyberpunk 2077 за 999 рублей (скидка 50 %);

Horizon Zero Dawn за 1 400 рублей (скидка 50 %);

Resident Evil Village за 999 рублей (скидка 50 %);

New World за 974 рубля (скидка 25 %);

Marvel’s Guardians of the Galaxy за 1 624 рубля (скидка 35 %).

Параллельно с распродажей в Steam стартовало традиционное ежегодное голосование за номинантов на премию The Steam Awards. До первого ноября вы можете выдвинуть своих фаворитов в десяти категориях:

Игра года;

Игра года в виртуальной реальности;

Любимое дитя;

Друг познаётся в игре;

Выдающийся визуальный стиль;

Самый инновационный геймплей;

Лучшая игра, которая вам не даётся;

Лучший саундтрек;

Лучшая игра с выдающимся сюжетом;

Устройтесь поудобнее.

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Во всех номинациях кроме «Любимого дитя» необходимо указать игру из числа вышедших в 2021 году. После сформирования списка всеобщих фаворитов-номинантов начнётся голосование уже за победителей в номинациях, которых объявят 3 января после окончания уже зимней распродажи в Steam.