Хотя технически осень уже практически завершилась, соответствующая сезонная распродажа в Steam наоборот — только началась. С сегодняшнего дня и вплоть до первого ноября все желающие могут приобрести великое множество самых разных игр со скидками, достигающими 90 %.
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Предложений в рамках осенней распродажи очень много, поэтому мы в рамках данного материала, по традиции, перечислим лишь несколько наиболее субъективно интересных из них. С внушительными скидками можно приобрести, например, следующие игры:
- Cyberpunk 2077 за 999 рублей (скидка 50 %);
- Horizon Zero Dawn за 1 400 рублей (скидка 50 %);
- Resident Evil Village за 999 рублей (скидка 50 %);
- New World за 974 рубля (скидка 25 %);
- Marvel’s Guardians of the Galaxy за 1 624 рубля (скидка 35 %).
Параллельно с распродажей в Steam стартовало традиционное ежегодное голосование за номинантов на премию The Steam Awards. До первого ноября вы можете выдвинуть своих фаворитов в десяти категориях:
- Игра года;
- Игра года в виртуальной реальности;
- Любимое дитя;
- Друг познаётся в игре;
- Выдающийся визуальный стиль;
- Самый инновационный геймплей;
- Лучшая игра, которая вам не даётся;
- Лучший саундтрек;
- Лучшая игра с выдающимся сюжетом;
- Устройтесь поудобнее.
Во всех номинациях кроме «Любимого дитя» необходимо указать игру из числа вышедших в 2021 году. После сформирования списка всеобщих фаворитов-номинантов начнётся голосование уже за победителей в номинациях, которых объявят 3 января после окончания уже зимней распродажи в Steam.