Проект жив и развивается. Что не может не радовать.

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Вышедшая прошлой осенью в раннем доступе «разрушительная песочница» Teardown, отличительной особенностью которой является возможность сломать в её игровом мире буквально всё, продолжает развиваться. На второе декабря у разработчиков запланирован выход обновления, по своему масштабу столь крупного, что сами авторы окрестили его «Частью 2».

реклама

Ожидайте новые локации, противников-роботов с огнемётами, эффекты торнадо, реактивные двигатели, метели, в результате которых всё вокруг покрывается снегом, и многое другое.

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte - успей пока не началось RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Как долго Teardown ещё пробудет в раннем доступе, сказать сложно. Однако «крайне положительный» 95-процентный пользовательский рейтинг проекта в Steam недвусмысленно намекает на то, что игроки готовы ждать столько, сколько надо, лишь бы данный замечательный продукт был доведён до финала в лучшем виде.