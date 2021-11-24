Вышедшая прошлой осенью в раннем доступе «разрушительная песочница» Teardown, отличительной особенностью которой является возможность сломать в её игровом мире буквально всё, продолжает развиваться. На второе декабря у разработчиков запланирован выход обновления, по своему масштабу столь крупного, что сами авторы окрестили его «Частью 2».
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Ожидайте новые локации, противников-роботов с огнемётами, эффекты торнадо, реактивные двигатели, метели, в результате которых всё вокруг покрывается снегом, и многое другое.
Как долго Teardown ещё пробудет в раннем доступе, сказать сложно. Однако «крайне положительный» 95-процентный пользовательский рейтинг проекта в Steam недвусмысленно намекает на то, что игроки готовы ждать столько, сколько надо, лишь бы данный замечательный продукт был доведён до финала в лучшем виде.