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В рамках прошедшей церемонии награждения Golden Joystick Awards 2021 разработчики из Starward Industries представили новый трейлер The Invincible — приключенческой игры по произведению Станислава Лема. Напомним, в состав Starward Industries входят выходцы из CD Projekt RED и Techland — как минимум, опыт создания успешных игровых продуктов у них есть.

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Трейлер The Invincible содержит реальные геймплейные кадры и концепт-арты. Разработчики попытались рассказать с помощью нового ролика, как много было проделано подготовительной работы по части проектирования визуального стиля игры.

Представителям Starward Industries пришлось продумывать все эти ретро-футуристичные устройства главной героини с обязательной оглядкой на тот факт, что в мире The Invincible цифровая эпоха не наступила.

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Приключенческая игра The Invincible по роману Станислава Лема «Непобедимый» должна выйти в продажу в 2022 году на ПК и консолях.