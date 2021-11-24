Fortnite приносит Epic Games баснословные деньги: прибыль от игры позволяет компании содержать свой до сих пор убыточный магазин, постоянно раздавать в нём подарки, а также покупать новые студии. Некоторые из них, по иронии судьбы, впоследствии переводят на поддержку Fortnite, и вот, полку прибыло: Epic Games с нескрываемым чувством гордости сообщила о приобретении студии Harmonix, наиболее широко известной в узких кругах как создателей серии музыкальных игр Rock Band.
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Под покровительством Epic Games разработчики из Harmonix будут помогать в развитии Fortnite. Как уточняет Epic Games, авторы Rock Band помогут в создании для популярной королевской битвы неких «музыкальных путешествий и элементов геймплея». Возможно, в Fortnite появится полноценная новая музыкальная активность, хотя на текущий момент это лишь догадки, выстраиваемые исключительно из послужного списка Harmonix.
Никаких негативных последствий для уже существующих игр от Harmonix факт приобретения студии Epic Games не случится. Планы по дополнительному контенту для Rock Band 4 не отменяются, а другие проекты студии, в том числе Fuser, сохранят своё мето в Steam и на консолях.