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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Epic Games приобрела студию-разработчика серии Rock Band — коллектив будет помогать с Fortnite
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Fortnite приносит Epic Games баснословные деньги: прибыль от игры позволяет компании содержать свой до сих пор убыточный магазин, постоянно раздавать в нём подарки, а также покупать новые студии. Некоторые из них, по иронии судьбы, впоследствии переводят на поддержку Fortnite, и вот, полку прибыло: Epic Games с нескрываемым чувством гордости сообщила о приобретении студии Harmonix, наиболее широко известной в узких кругах как создателей серии музыкальных игр Rock Band.

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Под покровительством Epic Games разработчики из Harmonix будут помогать в развитии Fortnite. Как уточняет Epic Games, авторы Rock Band помогут в создании для популярной королевской битвы неких «музыкальных путешествий и элементов геймплея». Возможно, в Fortnite появится полноценная новая музыкальная активность, хотя на текущий момент это лишь догадки, выстраиваемые исключительно из послужного списка Harmonix.

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Никаких негативных последствий для уже существующих игр от Harmonix факт приобретения студии Epic Games не случится. Планы по дополнительному контенту для Rock Band 4 не отменяются, а другие проекты студии, в том числе Fuser, сохранят своё мето в Steam и на консолях.

#epic games #fortnite #harmonix
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