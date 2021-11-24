Покупать, правда, нечего, но всё же.

Сервисы цифровой дистрибуции игр продолжают один за другим запускать распродажи, приуроченные к «Чёрной пятнице». Сегодня очередь дошла до Origin, в которой можно приобрести массу игр от Electronic Arts и партнёров, решивших сотрудничать с ней в деле продаж своих игр. Выбор не очень большой, поскольку и сам магазин Origin столь невелик, что пару лет назад вернул каталог своих игр в Steam, но к некоторым товарам присмотреться, определённо, можно, тем более что скидки «вкусные».

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Вот, например, некоторые из наиболее интересных предложений (Battlefield 2042 в распродаже, естественно, пока не участвует):

Mass Effect Legendary Edition за 2 029 рублей (скидка 42 %);

The Sims 4 за 249 рублей (скидка 88 %);

Star Wars Jedi Fallen Order за 924 рубля (скидка 63 %);

Star Wars Battlefront II за 199 рублей (скидка 80 %);

Need for Speed Payback за 249 рублей (скидка 75 %).

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Распродажа в Origin продлится до 30 ноября.