Прокомментировать свою позицию касательно скандала вокруг Activision Blizzard решили представители американской Ассоциации производителей ПО и компьютерных игр (Entertainment Software Association, ESA), больше известной в наших краях как организаторы ежегодной игровой выставки E3.
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Важно отметить, что руководство ESA поступило дипломатично, решив в своём комментарии не указывать прямо на Activision Blizzard. Вместо этого представители ESA заявили, что в целом харассмент, неподобающее обращение или притеснения в любой форме на рабочих местах — недопустимы и должны всячески пресекаться. По словам ESA, если возникают обвинения, то голоса потенциальных жертв харассмента должны быть услышаны, а все обвинения — тщательно расследованы.
Как утверждают руководители ESA, одной из главных ценностей игровой индустрии является то, что все её участники чувствуют себя ценными и уважаемыми, поэтому Ассоциация призывает своих партнёров принимать все необходимые меры, чтобы сохранить данное положение.