Рядовые сотрудники полны удивления.

Судьба крупных студий-разработчиков игр такова, что все, кто в своё время «сколачивали» им имена, рано или поздно покидают коллективы в поисках чего-то нового или же просто от хронической усталости и естественного человеческого желания наконец-то хоть немного отдохнуть. Как сообщает авторитетное издание Kotaku, новый генеральный менеджер студии BioWare Гэри Маккей сообщил об уходе из коллектива старшего творческого новой Dragon Age Мэтта Голдмана.

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По совам Маккея, студия осознаёт влияние, которое уход Голдмана окажет на коллектив и разработку новой Dragon Age, однако планы студии не меняются: BioWare сохраняет за собой желание создать качественный проект, и не выпустит в свет игру, которая не соответствует её внутренним стандартам.

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Мэтт Голдман трудился в BioWare с 1998 года, приняв участие в создании всех успешных проектов студии. Что касается новой Dragon Age, у которой пока нет ни порядкового номера, ни подзаголовка, то информации о ней, можно так выразиться, абсолютный ноль. Мы не знаем ни сеттинг, ни время действия новинки, ни деталей сюжета, ни действующих лиц. Проект был анонсирован в декабре 2018-го, и с тех пор нам показали лишь парочку бессмысленных по своему содержанию видеороликов и несколько таких же концепт-артов. Тревожно это всё.