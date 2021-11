Игра выйдет в будущем году.

1C Entertainment совместно с Best Way анонсировали Men of War II — стратегию, которая является прямым продолжением известнейшей «В тылу врага». Сам анонс состоялся в рамках церемонии награждения Golden Joystick Awards 2021.

реклама

Разработчики сразу объявили, что в игре будут две сюжетные кампании, призванные в деталях раскрыть историю противостояния СССР (и союзных сил) с Германией. Здешние миссии будут разворачиваться в странах Европы и России, игроки смогут принять участие в ранее не освещаемых в военных играх баталиях. По крайней мере, так утверждают авторы.

Миссии Men of War II можно будет пройти как в одиночку, так и в кооперативном режиме, рассчитанном на 2-5 игроков. Про сетевой режим грядущей стратегии важно рассказать подробнее. Авторы готовят для него огромный перечень масштабных карт, ландшафт которых создан на основе реальных мест сражений Второй мировой войны.

Из других особенностей Men of War II важно отметить следующее:

рейтинговая система и лиги, которые можно будет проходить в течение ограниченного периода времени;

реалистичная физика с разрушаемостью объектов;

усовершенствованный искусственный интеллект;

поддержка пользовательских модификаций и набор инструментов для создания пользовательских карт.

Релиз Men of War II запланирован на 2022 год, у проекта уже есть собственная страничка в Steam. Там же опубликованы предварительные системные требования — скорее всего, они будут скорректированы ближе к релизу.

Минимальные требования:

ОС: Windows 7 64 bit;

процессор: Intel Core i5 2300 или аналог от AMD;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 550 Ti или аналог от AMD;

DirectX: 11;

10 Гбайт свободного места накопителя.

Рекомендованные требования:

ОС: Windows 10 64 bit;

процессор: Intel Core i7 7700k или аналог от AMD;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: Nvidia GTX 1660Ti или аналог от AMD;

DirectX: 11;

10 Гбайт свободного места накопителя.

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

По случаю анонса также был представлен премьерный трейлер (снятый, судя по всему, на движке игры).