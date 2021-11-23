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Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики из Paradox Development совместно с издательством Paradox Interactive поделились радостной для всех, кому в своё время понравилась Crusader Kings III, вестью: дополнение Royal Court, призванное разнообразить придворную жизнь, появится на свет уже 8 февраля. Сопутствующий видеоролик и краткое перечисление вводимых аддоном нововведений — прилагаются.

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После установки дополнения Royal Court вы сможете сформировать полноценный королевский двор — со свитой, богато отделанными палатами и залами, музыкантами, командующим гвардией и прочими непременно нужными при любом дворе слугами и специалистами.

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Дополнение оценено в 515 рублей, что при стоимости основной игры в 930 рублей — достаточно «кусаче». При желании на аддон уже можно оформить предварительный заказ в том же Steam.