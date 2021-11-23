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Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Несколько дней назад разработчики из Teyon при содействии издательства Reef Entertainment недвусмысленно намекнули на то, что уже на этой неделе официально анонсируют сюжетное дополнение к боевику Terminator Resistance. Сегодня анонс состоялся: аддон окрестили Annihilation Line.

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События «Линии Аннигиляции» разворачиваются в середине основной кампании Terminator Resistance: Джейкобу Риверсу вместе с Кайлом Ризом и возглавляемым им отрядом по приказу Джона Коннора предстоит отправится в аванпост Нортбридж, связь с которым была внезапно потеряна.

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Дополнение рассчитано примерно на четыре часа игрового процесса, а из свежего контента нас ждут новые локации, противники и вооружение. Релиз назначен на 10 декабря на PC и PlayStation 5.