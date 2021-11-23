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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Terminator Resistance: сюжетное дополнение Annihilation Line с Кайлом Ризом выйдет в декабре
Дождались.
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Несколько дней назад разработчики из Teyon при содействии издательства Reef Entertainment недвусмысленно намекнули на то, что уже на этой неделе официально анонсируют сюжетное дополнение к боевику Terminator Resistance. Сегодня анонс состоялся: аддон окрестили Annihilation Line.

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События «Линии Аннигиляции» разворачиваются в середине основной кампании Terminator Resistance: Джейкобу Риверсу вместе с Кайлом Ризом и возглавляемым им отрядом по приказу Джона Коннора предстоит отправится в аванпост Нортбридж, связь с которым была внезапно потеряна.

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Дополнение рассчитано примерно на четыре часа игрового процесса, а из свежего контента нас ждут новые локации, противники и вооружение. Релиз назначен на 10 декабря на PC и PlayStation 5.

#terminator resistance
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