Главное для продавца — сказать. А сколько реально игр предлагаются с такой скидкой — уже не важно.

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Мы потихоньку подбираемся к началу календарной зимы, а это значит, что впереди рождественские и новогодние праздники, и повсюду стартуют сезоны распродаж. Не стал исключением и Epic Games Store, в котором сегодня стартовала тематическая распродажа с участием более чем девятисот игр и дополнений со скидками, порой достигающими даже 95 %.

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Какие конкретно игры можно приобрести за 5 % от их номинальной стоимости, Epic Games почему-то отдельно не обозначила, предложив, по всей видимости, нам самостоятельно разгадать эту загадку. Как бы то ни было, даже без запредельно высоких скидок в рамках данной распродажи можно найти немало интереснейших предложений. Вот несколько достойных внимания (по мнению нас как редакции сайта) вариантов:

Cyberpunk 2077 за 999 рублей (скидка 50 %);

Alien Isolation за 342 рубля (скидка 75 %);

Assassin’s Creed Valhalla за 1 249 рублей (скидка 50 %);

Hitman 3 за 619 рублей (скидка 60 %);

Humankind за 1 823 рубля (сидка 20 %).

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Акция продлится ровно неделю — до следующего вторника, 30 ноября.