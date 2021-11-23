И точно в срок, как велела партия.

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

О том, что разработчики глобальной стратегии Hearts of Iron IV готовят для своего проекта дополнение, в котором уделят огромное внимание Советскому Союзу, нам известно ещё с середины весны этого года. Только спустя много месяцев аддон получил название — «Ни шагу назад» — и ещё спустя некоторое время обрёл точную дату релиза: 23 ноября. Указанный день настал, дополнение поступило в продажу, игроки его уже опробовали и выставили свой вердикт: шедевр, 98 % рейтинга в Steam.

реклама

Напомним, что в дополнении «Ни шагу назад» разработчики из Paradox наконец-то добрались до СССР, и не просто добрались, а сделали для данного государства крупнейшее за всю историю Hearts of Iron IV древо фокусов с возможностью выбора примерно из трёхсот опций.

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Древо позволяет настраивать политику Советского Союза, используя как реально оставшиеся в истории решения, так и применяя варианты, рассматривавшиеся советским руководством в качестве альтернативных.