О том, что разработчики глобальной стратегии Hearts of Iron IV готовят для своего проекта дополнение, в котором уделят огромное внимание Советскому Союзу, нам известно ещё с середины весны этого года. Только спустя много месяцев аддон получил название — «Ни шагу назад» — и ещё спустя некоторое время обрёл точную дату релиза: 23 ноября. Указанный день настал, дополнение поступило в продажу, игроки его уже опробовали и выставили свой вердикт: шедевр, 98 % рейтинга в Steam.
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Напомним, что в дополнении «Ни шагу назад» разработчики из Paradox наконец-то добрались до СССР, и не просто добрались, а сделали для данного государства крупнейшее за всю историю Hearts of Iron IV древо фокусов с возможностью выбора примерно из трёхсот опций.
Древо позволяет настраивать политику Советского Союза, используя как реально оставшиеся в истории решения, так и применяя варианты, рассматривавшиеся советским руководством в качестве альтернативных.